UK: si fa tatuare le sue Nike preferite sui piedi, "Stanco di doverle ricomprare"

Ascolta questo articolo

L’arte dei tatuaggi è diventata sempre più popolare e ricercata nel corso degli ultimi decenni, con tatuatori che si trovano a rispondere alle più bizzarre richieste da parte dei clienti. È il caso del tattoo artist Dean Gunther, che nel suo studio a Manchester ha tatuato sui piedi del suo cliente le sue scarpe da ginnastica preferite.

Gunther, originario di Bellville nel Sud Africa e trapiantato nel Regno Unito per lavoro da 5 anni, ha condiviso il risultato della sessione su TikTok ed Instagram, in un video che ha subito accumulato oltre due milioni di visualizzazioni. L’artista era già diventato virale in passato dopo aver tatuato i muscoli addominali, la cosiddetta “tartaruga”, su di un cliente, dando l’impressione che fosse un frequentatore assiduo di palestra, ed i suoi tatuaggi particolari sembrano essere solo all’inizio.

Il cliente in questo caso, spiega Gunther, voleva un design che ricalcasse le sue amate scarpe da ginnastica marcate Nike perché era “stanco di pagare” per avere nuove paia. Una impresa abbastanza difficile, data la particolarità non solo della richiesta, ma anche del posizionamento. “Volevo creare l’illusione che la persona stesse indossando le scarpe, anche se è scalzo“, spiega il tatuatore.

Dean ha cercato l’immagine delle sneaker preferite del suo cliente, ha analizzato l’immagine a 360 gradi ed ha poi iniziato a tracciare il tatuaggio sui suoi piedi a mano libera. “Disegnarlo è stata la parte più difficile. Ho dovuto cercare di crearlo in modo che tutto fosse in armonia con i contorni del corpo, uno stencil non avrebbe funzionato in questo caso, quindi sono dovuto andare a mano libera per il disegno. Una volta fatto quello, il tatuaggio è stato facile“.

Il pezzo ha impiegato ben due ore per il disegno e altre otto ore per il tatuaggio vero e proprio su entrambi i piedi. “È stanco di pagare per le scarpe, quindi ha deciso di farsi tatuare le sue Nike preferite, lo trova divertente. Sicuramente è un buon argomento di conversazione per rompere il ghiaccio. Sua moglie lo adora“, spiega Gunther.