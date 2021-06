Dieci anni fa si è accorto di qualcosa di anomalo sotto il pavimento del suo salotto di casa, per questo Colin Steer, un cittadino di Plymouth, in Inghilterra, da allora ha cominciato a scavare. Un lavoro durissimo, durato diversi anni, ma che ha portato a numerose soddisfazioni. Ben presto, infatti, l’uomo ha scoperto di vivere sopra ad un autentico scrigno di storia. Il pozzo, che con tutta probabilità risale all’età medievale, ma che potrebbe anche essere più antico, ha restituito anche preziosi manufatti.

In primis una spada medievale dotata anche di fodero. Steer è rimasto eccitato da questa scoperta, tanto che ha voluto conttatare degli esperti in materia per vedere se il materiale fosse autentico. Le rispose sono state affermative. Colin ha dichiarato che il pozzo ha restituito anche alcune monete antiche, risalenti proprio al Medioevo. Dopo secoli però ora ci sono soltanto acqua e fango, e questo rende difficile proseguire lo scavo in questione.

Ha bevuto anche l’acqua del pozzo

“Ho trovato quello che sembrava essere un involucro di cuoio di una spada quando ero a circa 1 metro di scavo, il che mi porta a credere che il pozzo potesse essere medievale. Tuttavia potrebbe risalire anche a prima perché al momento non abbiamo un modo reale per datarlo con precisione” – così ha spiegato Colin parlando al quotidiano britannico Sun.

L’uomo ha confessato anche di aver bevuto l’acqua del pozzo, affermando che quest’ultima era molto buona. Adesso Steer ha intenzione di farla analizzare, questo in modo da capire se nell’acqua ci siano batteri che possono essere nocivi. Se quest’ultima fosse buona l’uomo ha anche intenzione di venderla.

Insomma una scoperta fantastica, che sicuramente farà piacere agli appassionati di archeologia e storia. Sotto ai terreni delle nostre campagne e alle strade delle città c’è ancora da scoprire un patrimonio storico e culturale e intenso. L’Inghilterra è poi ricchissima di siti archeologici vista la sua storia millenaria.