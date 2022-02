Una vicenda assurda arriva da Birmingham, in Inghilterra, dove alcuni ladri hanno perpetrato un furto all’interno di una abitazione. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, i malintenzionati hanno perpetrato il furto tra le 14:00 e le 19:20 di giovedì 4 febbraio. In quel momento la proprietaria dell’abitazione, una donna, si trovava a lavoro. Lei presta servizio come cameriera in un locale del posto. Quando è tornata ha trovato la casa a soqquadro.

I ladri hanno portato via una Nintendo Switch, 384 sterline in contanti e un oggetto che credevano fosse di valore. Per la precisione si trattava di quello che a prima vista poteva essere scambiato come un vaso pregiato, ma purtroppo era il contenitore delle ceneri della figlia della donna, nata già senza vita 10 anni fa. Questa madre, che ora ha due figlie, è disperata, e ha chiesto che l’urna venga restituita.

L’appello ai ladri

“Se hai un cuore, per favore restituiscila” – queste le parole che la donna ha riferito alla stampa inglese. Si spera che i ladri, o il ladro, si metta una mano sulla coscienza restituendo almeno l’urna funeraria. Per la signora ha un grande valore affettivo. I ladri hanno creduto fosse di valore perchè c’è qualche linea color oro sulla superficie.

La figlia deceduta della donna si chiamava Phoenix. “Non ha alcun valore monetario, ma per me significa tutto il mondo. Chiedo a queste persone, se avete un cuore, per favore, restituitelo. Quello che è successo mi ha riportato tutto alla mente: il dolore della perdita di Phoenix. È come se stesse succedendo di nuovo” – così ha continuato la signora. Phoenix avrebbe compiuto 10 anni il prossimo agosto.

Anche la polizia ha lanciato un appello a chi ha rubato l’urna funeraria. Le forze dell’ordine riferiscono che la donna sia molto angosciata per la grave perdita subita, quella dell’urna funeraria appunto. Staremo a vedere nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, se chi ha rubato l’urna si farà vivo riconsegnando il tutto alla proprietaria.