L’album delle nozze fa parte dei ricordi e permette di commemorare quel giorno con tutti i parenti e gli amici nel giorno più bello della coppia. Può capitare che i neosposi non riescano ad avere subito l’album del matrimonio e debbano attendere, proprio come è successo a una coppia che ha ricevuto questo oggetto, a distanza di 46 anni dalla cerimonia, ma nel mentre si sono separati. Ecco la storia dei due coniugi e cosa è successo.

I protagonisti sono Joanne Markham e Adrian Hutson, i quali si sono uniti in matrimonio nel 1975 nel Linconshire, nel Regno Unito. I due hanno potuto vedere le foto del loro matrimonio soltanto una volta per poi ridarle nuovamente al fotografo per fargli sviluppare le altre copie, ma loro non ne sono mai entrati in possesso.

A ritrovare le foto del matrimonio dei coniugi è stato, a distanza di 46 anni, il nipote del fotografo John Nihell che è deceduto lo scorso febbraio all’età di 75 anni. Il nipote ha deciso di prendere tutte quelle foto, metterle in un album per restituirle ai legittimi proprietari che è riuscito a trovare contattandoli sui social.

Will, il nipote, mettendo a posto le cose appartenute allo zio fotografo, ha trovato in uno scatolone delle foto di un matrimonio riuscendo a metterle insieme in modo da creare un album da consegnare alla coppia. I due, nel frattempo, si sono separati, pur mantenendo buoni rapporti, ma alla vista dell’album sono stati felicissimi di guardare le foto e le immagini di quel giorno felice.

Contentissima la figlia della coppia che, ora, potrà rivivere il giorno felice della vita dei suoi genitori sfogliando quell’album e vedendo tutte le foto di quel momento tanto atteso e celebrativo per ogni coppia. Finalmente, i due coniugi, nonostante la separazione, possono rientrare in possesso del loro album di matrimonio.