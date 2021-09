Avevano deciso di appartarsi in un luogo isolato per un momento di intimità, ma per due ragazzi del Derbyshire, in Inghilterra, la serata è finita decisamente male. La coppia, dopo aver trascorso una serata fuori, ha raggiunto una località isolata di campagna situata in collina a bordo di una Toyota Yaris. Qui si sono lasciati andare alla passione, ma proprio al culmine del rapporto intimo non si sono accorti di aver sbloccato il freno a mano.

L’auto, quindi, ha cominciato a muoversi da sola e vista che si trovavano in salita è scesa giù in picchiata. Ad un certo punto la macchina si è ribaltata fermandosi su di un lato. I due, pur scossi, sono riusciti a contattare in qualche modo la Polizia, che è intervenuta in loro soccorso liberandoli dall’abitacolo. Per la coppia fortunatamente c’è stato tanto spavento, ma non si sono fatti nulla. Il veicolo, invece, ha subito numerosi danni.

Il comunicato della Polizia

“In una località isolata nel Derbyshire, la coppia che occupava questa Yaris aveva parcheggiato e stava rafforzando la propria relazione con un amplesso. Nel farlo, il freno a mano si è disinserito e l’auto è rotolata giù per una collina prima di ribaltarsi su un lato” – così spiega la Polizia inglese in un post apparso su Twitter.

Sull’accaduto non sono ovviamente mancati i commenti ironici sui social, visto che la notizia è diventata virale. “Chiunque abbia inventato quel ‘rafforzare la loro relazione’ è geniale” – così ha commentato un utente, mentre un altro ha aggiunto un’altra battuta piccante. “Quando ho detto proviamo una posizione diversa, non intendevo questo” – afferma qualcun’altro.

La Polizia non è stata molto esplicita nel commentare l’accaduto, ma ha utilizzato un linguaggio per così dire “soft” per far capire quello che è successo in quella vettura, e quindi le cause del relativo ribaltamento. Adesso la macchina dovrà essere riparata: una serata che ai due è costata davvero cara.