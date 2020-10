UK, prima apparizione della regina Elisabetta dal lockdown senza mascherina: è polemica

Nella sua prima apparizione in pubblico dall’inizio della pandemia mondiale, la regina Elisabetta ha scelto di non indossare la mascherina. La monarca inglese, che a 94 anni rientra nell’età a rischio in caso di contrazione del virus ed il nipote William si sono recati al Laboratorio di Difesa Tecnologica e Scientifica di Porton Down, nel quale nel 2018 gli scienziati si occuparono delle conseguenze dell’avvelenamento di Sergei ed Yulia Skripal, e che adesso supportano l’impegno della nazione contro il Covid-19.

Sua Maestà ed il principe William hanno mantenuto le distanze, arrivando separatamente all’evento rispettivamente in elicottero ed in automobile, ma hanno entrambi scelto di non indossare la mascherina. Davanti alle molteplici polemiche, il Palazzo Reale ha confermato che si è trattato di una scelta voluta della Regina, non dovuta ad alcuna motivazione medica.

La motivazione sarebbe quella di mandare un messaggio ottimista e positivo alle masse, mentre gran parte del Paese rischia di dover affrontare un nuovo lockdown a causa del vertiginoso aumento di casi di Coronavirus. In molti hanno però criticato la scelta della Regina, sostenendo che non sia stata una scelta intelligente e che Elisabetta dovrebbe dare l’esempio al popolo, indossando lei per prima la mascherina.

Per ovviare all’assenza della maschera di protezione, pare che siano stati adottati protocolli di sicurezza extra per tutelare la Regina. Tutte le 48 persone che sono entrate in contatto stretto con lei e William si sono sottoposte al test per il Covid-19 prima dell’evento e tutti i test sono risultati negativi.

Si tratta della prima volta che la Regina lascia la residenza reale dove ha trascorso il periodo del lockdown in oltre sette mesi, periodo trascorso insieme ad uno staff ridotto per minimizzare i rischi del contagio. Nel corso dell’evento, la monarca inglese ha commentato l’aumento di casi di Covid-19, sostenendo che fossero “attesi” ed aggiungendo che la pandemia è “orribile.”