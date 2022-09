Ascolta questo articolo

Nonostante il padre sia stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione, non c’è più tranquillità nella vita di Stacy Brooks, dopo l’aggressione che, ad agosto 2021, le è quasi costata la vita. È lei stessa a raccontare quanto accaduto, ad un mese dal giorno in cui il tribunale di Sheffield ha emesso la sentenza contro il padre Mark Brooks.

La 31enne, madre di 4 figli, racconta che lei ed il padre Mark avevano da poco riallacciato i rapporti dopo 20 anni di allontanamento. Ad inizio del 2021 la donna, dopo la fine di una relazione sentimentale, era disoccupata e senza un posto dove vivere, ed un parente le aveva suggerito di provare a contattare il padre, che in passato non era mai stato particolarmente presente nella sua vita.

Mark ha accolto la figlia nella propria casa di Sheffield, nel South Yorkshire, ed inizialmente i due andavano molto d’accordo. “Avevo sempre sentito la mancanza della figura paterna, non potevo credere a quando le cose stessero andando bene“, racconta Stacy. Tutto è filato liscio fino a che la 31enne non ha iniziato a frequentare un nuovo uomo.

“È diventato davvero strano con me, era geloso e quasi ossessivo, e odiava il fatto che avessi un nuovo ragazzo. Ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a tanto“, dice la donna, che da allora si è lasciata con la persona che frequentava. Il padre 61enne l’ha pregata di non andare a convivere con l’uomo, ma Stacy ha scelto di lasciare la casa di Mark, tentando comunque di mantenere un rapporto con lui.

Presto si è però resa conto che Mark la chiamava solo per chiedere soldi, e dopo l’ennesima lite al telefono il 9 agosto del 2021, il padre ha raggiunto la figlia nel suo nuovo appartamento e, dopo averla picchiata, l’ha cosparsa con una miscela di benzina e un altro fluido infiammabile. La vita di Stacy è stata salvata solo dal fatto che l’accendino non ha funzionato correttamente, e suo padre è fuggito. “‘Ancora oggi, se sento odore di benzina, vado davvero fuori di testa, mi manda in panico“, racconta Stacy. “Ora capisco perché mia mamma mi aveva detto di stargli alla larga“.

L’uomo fu arrestato poco dopo, ed ammise alla polizia che stava cercando il compagno della figlia, che voleva farla tornare a casa, spiegando che aveva preso il doppio della dose di diazepam. La difesa ha sostenuto che il 61enne era preoccupato per il nuovo compagno della figlia, che aveva accuse di violenza domestica nel suo passato ed aveva problemi di droga. Oltre alla condanna a 9 anni e mezzo, Stacy ha ottenuto un ordine restrittivo indefinito nei confronti del padre.