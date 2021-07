Stava lavorando in discoteca, quando ad un certo punto Sally Smith, una ragazza inglese di 23 anni, si è addormentata. Poco dopo si è risvegliata in preda a dolori lancinanti allo stomaco, per cui ha creduto di avere dei crampi. Sally chiamò immediatamente i soccorsi, ma non sapeva ancora ciò che le stava succedendo. I paramedici arrivarono subito, e notarono le condizioni in cui si trovava la ragazza. Con loro grande stupore videro una testolina sbucare. “Beh, possiamo vedere una testa, stai sicuramente avendo un bambino” – così dissero i dottori a Sally, che rimase stupita da quanto stava accadendo.

La ragazza ha definito l’esperienza coma la più surreale della sua vita. Una volta appreso della gravidanza la 23enne ha avvisato subito il suo ex ragazzo, con la quale aveva troncato una relazione nel 2019. Anche lui è rimasto senza parole dopo quanto successo, e a causa delle restrizioni introdotte per contenere la pandemia da Covid-19, l’uomo non ha potuto vedere la piccola per diversi mesi. All’inizio Sally ricorda di essere andata completamente fuori di testa quando ha appreso della gravidanza.

Rimasta sempre “taglia 42”

Al quotidiano britannico Sun, Sally ha raccontato di non essersi accorta minimanente di essere incinta. Non ha avuto mai problemi di sorta durante i 9 mesi di gravidanza. La 23enne ha spiegato di essere sempre rimasta magra, una “taglia 42”. Dopo lo shock iniziale, in quanto non si aspettava di avere un bimbo, la giovane ha preso in braccio per la prima volta il piccolo e da allora se ne è innamorata.

Durante la gravidanza Sally ha continuato a fare la vita di sempre, come andare in discoteca e partecipare a feste e festini, inclusi diversi festival tra cui il Parklife e Glastonbury. In queste occasioni non sono mancate le bevute di alcolici, cosa che, come si sa, in gravidanza è assolutamente vietata.

Quando era incinta ormai di sette – otto mesi, la ragazza ha avvertito un fortissimo mal di schiena, ma anche in quell’occasione non ci aveva dato peso più di tanto, pensando si trattasse di un dolore dovuto dallo spostamento di alcuni oggetti in discoteca. Il bambino che è nato si chiama Gabriel. Per la ragazza, la creatura è la gioia più grande della sua vita.