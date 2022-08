Ascolta questo articolo

Una mamma inglese è rimasta sconvolta dalla nascita dei gemelli che portava in grembo. I due bambini, un maschietto ed una femminuccia, sono infatti un caso genetico molto raro, con una possibilità su um milione, di gemelli nati con due colori di pelle completamente diversi. La 29enne Chantelle Broughton rivela che le persone che la incontrano per strada non credono all’inizio che siano entrambi figli suoi.

Chantelle, che di lavoro fa l’infermiera ausiliaria, ha partorito i gemelli Ayon ed Azirah lo scorso aprile. Inizialmente quandi i bambini sono nati presso l’Ospedale Cittadino di Nottingham, il figlio Ayon aveva la pelle chiara e gli occhi verdi, e la figlia Azirah la pelle più scura e gli occhi marroni. Con il trascorrere delle settimane, la differenza tra i gemelli è diventata però sempre più marcata. “All’inizio Azirah era leggermente più scura, ma quasi non si notava. Ora che sono passate settimane, è arrivata ad essere più scura di suo padre“, commenta la madre.

Chantelle ha l’aspetto di una persona bianca, ma è in realtà un mix di razze. Il suo nonno materno era infatti Nigeriano, rendendo la 29enne nera per un quarto. Il padre dei gemelli, Ashton, è invece metà scozzese e metà giamaicano, quindi entrambi i genitori hanno sia i geni per la pelle chiara che quelli per la pelle scura.

I due gemelli hanno ora quattro mesi, e secondo la madre hanno personalità “completamente opposte“, ma sembrano andare d’accordo. Azirah è più rilassata e tranquilla, mentre Ayon è sempre in cerca di attenzioni, e vuole essere cullato costantemente. “Ho notato che si guardano a vicenda, e ora si sorridono“, commenta Chantelle.

“Sono felice che siano usciti così come sono, abbiamo la nostra piccola famiglia unica“. Nonostante siano trascorse diverse settimane dalla loro nascita, parenti ed amici hanno ancora difficoltà a credere all’aspetto dei gemelli, e le persone che la incontrano quando è fuori con i gemelli le chiedono spesso se sono entrambi suoi.