UK: pappagalli allontanati dallo zoo per le troppe parolacce

Il pappagallo è tra i pochissimi volatili ad avere la capacità di memorizzare le parole, o per meglio dire i suoni, per poi ripeterli con estrema fedeltà, fino ad ingannare chi li ascolta, credendo di sentire una voce umana. Delle volte però, questi simpatici pennuti hanno la capacità di memorizzare anche parolacce, ripetendole in continuazione.

Ed è proprio questa la notizia che si apprende dal quotidiano “The Independent“, dove si riporta alla cronaca la storia di 5 pappagalli residenti nello zoo del Lincolnshire Wildlife Park, famosi per dire molte (forse troppe) parolacce. Una notizia che non si sente di certo di tutti i giorni, ma sembra che tutto sia iniziato quando gli uccelli in questione, spiega il direttore Steve Nichols, sono giunti allo zoo in data 15 agosto, ed hanno trascorso un periodo obbligatorio di quarantena, tutti nella stessa stanza.

Una volta usciti dalla stanza, i pappagalli hanno iniziato a dire una serie di parolacce e versi che si erano insegnati a vicenda, imparando in poco tempo tutto un repertorio di parole molto colorite. La reazione da parte dei visitatori è immediata, sopraffatti e divertiti da quel gruppo di simpatici pennuti che parlano in modo molto sboccato.

Nonostante la simpatica scenetta, c’è anche chi pensa ai più piccoli, ritenendo che di certo non è educativo che imparino così tante parolacce dai pappagalli. Così è stato deciso di collocare gli uccelli in un’area lontana dal pubblico, più a contatto con altri volatili, con la speranza che il repertorio di parole diventi più accettabile, in modo da ritornare di nuovo a contatto con il pubblico.

Il direttore dello zoo spiega divertito: “Più dicono parolacce, più le persone intorno ridono e ciò li incita a dire altre parolacce […] Se ne metti quattro o cinque insieme, uno bestemmia, l’altro scoppia a ridere, e all’improvviso sembra di stare in un vecchio dopolavoro dove tutti imprecano e sghignazzano“.