UK: muore in un incidente alla vigilia delle nozze, la fidanzata indossa l’abito da sposa al funerale

Dopo la improvvisa e tragica morte del fidanzato poche ore prima del suo matrimonio, la sua compagna ha indossato l’abito da sposa per il suo funerale. La storia arriva dall’Inghilterra, dove il 20enne Myles Harty, detto Miley, avrebbe dovuto convolare a nozze lo scorso sabato con la fidanzata Kate Quilligan.

La vita della coppia è stata stravolta proprio in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello: sabato all’una di notte circa Miley ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Cragmore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la macchina a bordo della quale l’uomo si trovava nel sedile del passeggero sia uscita di strada, colpendo in pieno un palo della luce.

Nessuna altra auto è stata coinvolta nell’incidente che è costato la vita a Miley. Il 20enne è stato pronunciato morto sul colpo, mentre un secondo passeggero suo coetaneo è stato trasportato presso l’Ospedale Universitario Limerick, ma non si trova in pericolo di vita. Il guidatore dell’automobile, un ragazzo tre i 18 ed i 19 anni il cui nome non è stato rilasciato ai media, è stato arrestato.

Martedì si sono svolti i funerali di Miley presso la Chiesa St Mary, la stessa dove avrebbe dovuto sposarsi poche ore dopo la sua morte, e Kate ha deciso di indossare l’abito da sposa per dire addio al suo fidanzato. Sorretta dai genitori, la giovane ha partecipato alla cerimonia con in mano il bouquet nuziale.

Il padre della sposa ha detto durante la cerimonia: “Myles, tu eri tutto quello che Kate voleva da una vita. Si è vestita e ti ha accompagnato per l’ultima volta“. Dopo il funerale, Kate ha commentato sul web: “Il giorno più difficile della mia vita oggi, ma so che sei con me in ogni passo della strada. Ti amerò per sempre, non si tratta di un addio, ma di un arrivederci“.