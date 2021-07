Alcuni incidenti e tragedie non hanno ragione d’essere e lasciano sgomenti, soprattutto se le vittime, come in questo caso, sono genitori che lasciano dietro di loro bambini e ragazzi che necessitano del loro supporto. Una tragedia di proporzioni gigantesche è accaduta nel Regno Unito dove due amici perdono la vita in un terribile incidente lasciando dietro di sé tantissimo dolore e ben 14 figli che ora dovranno affrontare il dolore della loro perdita.

L’incidente ha avuto luogo a Cockermouth, nel Regno Unito, dove il sindaco Alan Smith ha commentato l’incidente appena avvenuto definendolo una tragedia assoluta. Proprio di tragedia si tratta dal momento che due amici perdono la vita insieme in un fatale incidente che è avvenuto sabato 3 luglio nella contea di Cumbria. La cosa sconvolgente, oltre alla tragedia, è che lasciano alle spalle 14 bambini orfani: gli 8 figli di Shaun Milburn e i 6 figli di Michelle Pattinson.

I due amici stavano viaggiano insieme nella stessa vettura, insieme ad altri amici, quando ancora non si sa con esattezza la dinamica dei fatti, l’auto si è schiantata contro un trattore provocando la morte dei due. Sul posto sono immediatamente giunte le squadre di soccorso,ma per i due non c’è stato nulla da fare ed è stata dichiarata immediatamente la morte. Il mezzo + completamente distrutto con gli altri tre amici che sono giunti in ospedale per le ferite riportate, ma non sono in pericolo di vita.

Il conducente del trattore, un giovane ragazzo di 20 anni, sta bene ed è stato medicato per le ferite riportate, senza conseguenze. Un incidente terribile che è ora al vaglio delle forze dell’ordine in modo da capire cosa sia realmente successo. Nel frattempo, la comunità dove vivevano i due amici è sconvolta da quanto accaduto.

Diversi i messaggi di cordoglio da parte delle persone che li hanno conosciuti. Sono entrambi ricordati come genitori amorevoli che amavano stare con la famiglia della quale si prendevano cura con dedizione e amore. I parenti di Michelle Pattinson la ricordano come una madre amorevole che sarà sempre amata e ricordata da tutti.