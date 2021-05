UK, madre 36enne adesca minorenne e abusa di lui: condannata

Sono sempre di più i ragazzini, per lo più, minorenni che portano addosso i segni di abusi, violenze fisiche e psicologiche da cui diventa impossibile e difficile riuscire a riprendersi. Un fatto del genere si è svolto nel Regno Unito dove una mamma di 36 anni, con una scusa, ha circuito un minorenne per poi abusarne costringendolo ad avere rapporti sessuali con lei. Cerchiamo di capire come si sono svolti i fatti e la pena comminata alla donna.

In base alla ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale, sembrerebbe che la donna abbia adescato il minorenne, un ragazzo di 15 anni, in casa sua, con la scusa di guardare insieme un film per poi abusarne. Nicola Holton, la madre di 36 anni, online, ha chiesto al 15enne di andare a casa sua per vedere un film.

Non appena il giovane è giunto a casa della donna, lei lo ha costretto a baciarla, continuando ad abusarne sessualmente mettendogli una mano sui pantaloni. La donna avrebbe detto all’adolescente che lei “non poteva aspettare fino a quando lui avrebbe compiuto 18 anni” e, in almeno due occasioni, lo ha spinto ad avere un rapporto sessuale con lei.

In seguito, gli ha praticato anche del sesso orale, sempre in più di un’occasione. I fatti narrati si riferiscono all’anno scorso, per la precisione tra il 31 agosto e il 10 ottobre e sono tutti avvenuti in casa della donna che è stata condannata a 4 anni di carcere dalla Worcester Crown Court. Sempre in base ai racconti fatti, sembra che il minorenne avrebbe tentato di opporsi a questi abusi, ma lei ha insistito.

Inutile dire che questi abusi lasceranno dei traumi psichici molto profondi nella testa del giovane. La madre del 15enne ha raccontato che il figlio era irascibile, aveva cambiato atteggiamento e soprattutto temeva di uscire di casa. Nicola Holton, la responsabile di questi abusi, deve ora scontare metà dei 4 anni in carcere e l’altra parte presso i servizi sociali.