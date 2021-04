I parchi divertimento sono uno dei luoghi migliori in cui provare forti emozioni e vivere l’adrenalina ai massimi livelli. Tra le attrazioni che moltissimi visitatori vogliono e amano provare, vi sono le montagne russe con i vari giri della morte. Può capitare, però, che le cose non sempre vadano come previsto e si vada incontro a degli inconvenienti. È proprio quanto accaduto in un parco divertimenti del Regno Unito dove le persone sono rimaste bloccate nel vuoto.

A differenza dell’Italia, in cui i parchi divertimento, quali Gardaland o Mirabilandia, sono chiusi a causa della pandemia e riapriranno soltanto a partire dal 1 luglio, salvo nuove disposizioni, nel Regno Unito è possibile tornare a visitare i parchi divertimento. Il parco divertimento di Blackpool Pleasure Beach ha riaperto i battenti il 12 aprile in seguito a un periodo di allentamento delle misure di blocco e delle varie restrizioni.

Proprio sul Big One, le montagne russe più alte e ripide del mondo, ieri è avvenuto un fatto che ha lasciato tutti basiti e preoccupati. A un certo punto, le montagne russe si sono bloccate per un guasto e i molti passeggeri hanno dovuto scendere a piedi affrontando una altezza di 64 metri. Alcuni dei passeggeri sono rimasti fermi, bloccati in attesa dei soccorsi, mentre i più temerari hanno deciso di scendere a piedi.

Sui social si sprecano i commenti di chi ha vissuto quel momento e lo raccontano tra un misto di adrenalina, ma anche tanta paura. Infatti, qualcuno ha scritto: “La struttura più grossa si è fermato proprio in cima oggi alle 12, e lo staff ha dovuto accompagnarli tutti quanti in sicurezza. Ben fatto“. Altri raccontano che, nonostante la paura, è andato tutto bene.

Tra i commenti, qualcuno scrive che sarebbe rimasto terrorizzato e non si sarebbe scomodato in attesa dei soccorsi: “Mio fratello da Blackpool ha appena mandato un video di persone bloccate in cima al Big One. Io rimarrei saldato al mio posto. Dovrebbero tirarmi fuori con una gru”.