Ascolta questo articolo

È stato arrestato il manifestante che ha lanciato uova contro Re Carlo e la Regina Consorte Camilla mercoledì 9 novembre a York. L’uomo, identificato come Patrick Thelwell, è un attivista di Extinction Rebellion che un tempo era stato candidato al Partito dei Verdi inglese alle elezioni locali del 2019 per Hull Road Ward a York.

La coppia reale è stata accolta da una formazione di dignitari locali guidati dal Lord Mayor e da un gruppo musicale del luogo che si esibiscono in abiti storici noti come The York Waits. Un filmato che ha ripreso l’incidente mostra quattro uova che volano oltre Sua Maestà, mentre si faceva avanti tra la fila di rappresentanti locali e stringeva loro la mano, e si rompono a terra accanto a lui mentre veniva accolto dai leader della città.

Re Carlo si è guardato brevemente intorno per vedere le uova rotte, ma per il resto non si è scomposto. La sicurezza dei reali in borghese e la polizia locale in uniforme si sono rapidamente messi in moto ed hanno identificato il colpevole, ma all’inizio hanno faticato per raggiungerlo, poiché la folla era molto stipata.

L’uomo è stato poi bloccato a terra da quattro agenti di polizia mentre urlava “questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi“. Nel frattempo le persone presenti gridavano “Dio salvi il Re” e “vergognati” all’attivista. La polizia del North Yorkshire ha confermato che un uomo di 23 anni è stato arrestato con l’accusa di offesa all’ordine pubblico.

Thelwell è coinvolto nella politica di sinistra dal 2015, quando ha realizzato una campagna per estromettere la parlamentare Tory Esther McVey dal suo seggio nel Merseyside a causa delle sue opinioni sui benefici. È stato presidente della società di giardinaggio dell’Università di York e su un blog in cui scrive regolarmente di cambiamenti climatici, afferma che si sta preparando a studiare per un dottorato di ricerca in Sviluppo globale interdisciplinare.