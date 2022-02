Proprio nell’anno in cui si celebra il 70° anniversario di regno, la Regina Elisabetta, sovrana del Regno Unito, non è in ottime condizioni di salute. Lo riferiscono fonti di informazione britanniche, secondo le quali la sovrana soffrirebbe di una leggera rigidità motoria aggrava dalla distorsione vertebrale che lo scorso ottobre l’ha già costretta a non presenziare ad importanti incontri, come quello della Cop26 o il Remembrance Sunday. Recentemente alcuni gravi fatti di cronaca hanno scosso Buckingam Palace.

In primis le accuse di molestie sessuali al Principe Andrea, figlio della Regina. A stretto giro è arrivata anche la notizia della positività al Covid del marito Carlo. La Regina non avrebbe subito il contagio anche se è stata messa in isolamento per motivi precauzionali. In un incontro pubblico organizzato per riferire circa le condizioni di salute del marito, Elisabetta aveva spiegato ai presenti di non potersi muovere. A Palazzo c’è grande preoccupazione.

A giugno i festeggiamenti

La Corte Reale si prepara ai festeggiamenti del 70° anniversario di regno della Regina che si terranno dal 2 al 5 giugno prossimi. Proprio per fare in modo che la sovrana possa partecipare al meglio ai festeggiamenti, secondo i media britannici quest’ultima limiterà di molto i suoi impegni in questi mesi.

Effettuerà soltanto degli incontri sporadici a Windsor. C’è da dire che nei prossimi mesi, almeno fino a marzo-aprile, le temperature in Inghilterra e nel Regno Unito in generale si manteranno piuttosto fredde. Altra circostanza che potrebbe costringere la Regina a non effettuare molti spostamenti.

Il 70° anniversario di Regno della Regina è definito anche Giubileo di Platino. Pochi giorni addietro la stessa sovrana ha espresso il desiderio che con l’ascesa al trono del figlio Carlo, Camilla diventi regina. Si spera però che la Regina adesso possa riprendersi in modo che possa festeggiare serenamente il suo Giubileo.