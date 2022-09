Ascolta questo articolo

La richiesta di conferire alla Regina Elisabetta II lo status di Santa sta guadagnando forza in Inghilterra, dopo che un cattolico australiano ha scritto un lungo editoriale chiedendo alla Chiesa Cattolica che venga riconosciuto alla defunta monarca inglese il titolo di Santa Elisabetta di Windsor.

La proposta di Charles Moore, ex editore per le riviste Spectator e Daily Telegraph, sottolinea che Chiesa d’Inghilterra, di cui Elisabetta era Governatore Supremo, accetta le canonizzazioni pre-Riforma e potrebbe riconoscere la Regina. Scrivendo per Spectator Australia, il cattolico romano ha affermato che la scomparsa Regina 96enne è la “persona perfetta“ a cui conferire l’onore.

Secondo Moore, sebbene la regina Elisabetta non regnasse su un impero completamente cattolico, “tuttavia, chiaramente possedeva la prima delle due qualifiche formali per la santità, ciò che la Chiesa chiama ‘virtù eroica‘”. L’uomo ha anche aggiunto dettagli sulla seconda qualifica formale richiesta per accedere alla santità. “Il secondo è dimostrare due miracoli compiuti per intercessione dell’interessato“.

“Il mondo è già pieno di persone che credono che la defunta Regina li abbia curati da questo e quello. Man mano che il suo culto cresce, si faranno avanti molti altri esempi postumi“, afferma Lord Moore, aggiungendo come prova il fatto che l’ansia di suo cugino Tom Oliver sia stata curata vedendo la bara della Regina. “Ecco che la meravigliosa esperienza della grazia ha scacciato la sua paura“, testimonia, dicendo che dopo 29 mesi di isolamento il cugino ha fatto 15 ore di fila tra la folla per vedere il feretro di Elisabetta.

Per sostenere la richiesta di Moore, Lad Bible ha condiviso che molti sarebbero d’accordo sul fatto che la Regina abbia vissuto una vita di “virtù eroiche“, servendo la corona britannica per 70 anni fino alla sua morte, avvenuta l’8 settembre 2022. “È il momento migliore per iniziare la richiesta“, viene scritto nell’editoriale.