Ci sono delle donne che, nonostante un passato tragico alle spalle, riescono a essere più forti di tutto e farcela. Tania Makwana di anni 31 è una donna che ce l’ha fatta a fuggire dalla violenza del suo compagno e a ricominciare la sua vita. Una donna che ha subito molestie e violenze. All’età di 17 anni, se ne è andata di casa per andare a convivere con il suo ex compagno dal quale ha avuto un figlio.

Dopo che l’ex compagno le ha buttato addosso della candeggina, la donna insieme ai due figli, è scappata rifugiandosi in un centro di accoglienza per le donne. Qui, come riporta anche MyLondon, è rimasta circa 20 mesi con due figli, di cui uno di solo 4 mesi. Infatti, Tania racconta: “La violenza domestica può capitare a chiunque. Una cosa che ho imparato è che non c’è tanto aiuto per i sopravvissuti alla violenza domestica come ti aspetteresti“.

Proprio controllando l’home della pagina di Instagram, ha trovato un inserto relativo al servizio di ambulanza del Prince’s Trust dove ha cominciato la sua nuova vita. “Sembrava un segno, perché ho sempre voluto lavorare per il servizio di ambulanza. Ho pensato a me stessa, non voglio stare qui seduta a non fare nulla della mia vita, devo iniziare a cogliere le opportunità. Così mi sono salvata”.

Quell’annuncio è stato provvidenziale per lei, è stata selezionata e oggi ricopre il ruolo di operatrice di ambulanza dal gennaio 2021, sperando in futuro di diventare paramedico. Afferma che fino a poco fa aveva difficoltà ad alzarsi dal letto, mentre oggi ha uno scopo e aiutare le persone è per lei molto importante. Con questo lavoro, entra in contatto con persone che hanno vissuto la sua stessa esperienza.

Molto contenta della sua nuova vita appena iniziato e oggi è una persona felice. Tania, proprio per il suo lavoro e l’impegno, ha ricevuto anche un premio dal Prince’s Trust. Lo stesso amministratore delegato, Daniel Elkeles, si dice, come i suoi colleghi, orgoglioso di lei, la reputa una persona stimolante che ha dimostrato grande coraggio a raccontare la sua vita e le scelte difficili che ha compiuto.