UK: Kate Middleton annuncia di aver fatto la prima dose del vaccino

A poco meno di dieci giorni dall’annuncio ufficiale del Principe William sulla sua prima dose contro il Covid-19, anche la moglie Kate Middleton ha finalmente fatto il vaccino. A rivelare la notizia è la stessa Duchessa di Cambridge tramite la loro pagina Instagram ufficiale condivisa raggiungibile al nome “dukeandduchessofcambridge”.

Dopo il post di William risalente al 20 Maggio scorso, arriva ora la foto di Catherine durante l’inoculazione. La futura regina consorte di Inghilterra ha indossato per l’occasione un paio di blue jeans ed una maglietta a maniche corte color beige, insieme alla obbligatoria mascherina chirurgica. Il luogo in cui è avvenuta la vaccinazione è lo stesso nel quale lo ha ricevuto il marito, cioè il Museo di Scienza di Londra.

“Ieri ho ricevuto al mia prima dose del vaccino Covid-19 presso lo Science Museum di Londra. Sono enormemente grata a tutti coloro che hanno un ruolo nel rollout del vaccino, grazie per tutto quello che state facendo“, scrive la Duchessa nel post di sabato che ha accompagnato la foto. Così come successo con William, non è stato reso noto dal Palazzo quale sia il tipo di vaccino che sia stato fatto ai due membri della famiglia reale.

Kate e William sono appena tornati in Inghilterra dopo un tour in Scozia, nel quale hanno potuto visitare nuovamente i luoghi dove è nato il loro amore. I due si conobbero infatti quando erano entrambi studenti presso la prestigiosa ed esclusiva Università di St. Andrews, ed iniziarono a frequentarsi in segreto nel 2003.

La Regina Elisabetta, il Principe Carlo e la moglie Camilla, Duchessa di Cornovaglia, hanno già ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Carlo e William hanno inoltre già contratto il virus lo scorso anno, una notizia che fu annunciata subito ai sudditi inglesi nel caso di Carlo, ma che fu tenuta nascosta per molte settimane per William per evitare di preoccupare il pubblico.