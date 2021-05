UK, incidente tra Scuolabus e macchina: muore un autista, 17 bambini feriti

È di un morto e 17 feriti il bilancio del terribile incidente che ha coinvolto uno scuolabus ed un’automobile in Inghilterra. A perdere la vita è stato l’autista dell’automobile, mentre 17 studenti hanno riportato lesioni in seguito allo scontro, avvenuto nel Galles, ma non ci sarebbero tra loro feriti gravi.

Secondo quanto riportato dai media britannici, due dei bambini sono stati portati via in ambulanza ed hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale, ma hanno solo ferite lievi. Lo scontro tra autobus ed automobile è avvenuto lunedì mattina alle 8:30 circa. L’autobus, che viaggiava a piena capacità, stava percorrendo la strada A478 vicino a Llandissilio nel Pembrokeshire, destinato all’arrivo alla scuola di Crymych frequentata dai bambini.

A confermare il numero di feriti tra gli studenti è stata la stessa scuola, mentre il concilio cittadino locale ha rassicurato che i bambini a bordo dello scuolabus 636 da Tenby a Crymych erano rimasti feriti ma non in condizioni gravi e che i genitori erano stati contattati. “Tristemente l’autista dell’autovettura è morto sul posto“, ha confermato la polizia parlando dello scontro. “I parenti stretti sono stati contattati ed hanno il supporto di un agente specializzato“.

La strada tra Llandissilio ed Efailwen è rimasta chiusa per gran parte della giornata, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente. “È un giorno molto triste, c’è una nuvola sulla nostra comunità“, dice il consigliere di Pembrokeshire Huw George, complimentandosi con la scuola per la pronta risposta davanti all’incidente.

“Si capiva subito che era un incidente terribile a causa del numero dei veicoli di emergenza che sono accorsi questa mattina”, continua l’uomo. Ad accorrere sul posto per soccorrere i feriti sono state almeno quattro ambulanze e un mezzo di elisoccorso. La scuola organizzerà per gli studenti coinvolti nell’incidente, che frequentano le scuole medie, un supporto psicologico.