UK, il Principe William svela in anteprima la statua dedicata a Lady Diana

Lady Diana, la principessa triste, come è stata più volte soprannominata dal popolo inglese, ha lasciato, al momento della sua morte, un grande vuoto, non solo nei figli, ma anche in tutti gli inglesi e nel mondo intero. Tutti l’hanno amata e celebrata. A distanza di anni dalla sua morte, si fanno ancora mille supposizioni riguardo la tragedia che ha sconvolto il mondo intero. Per omaggiarla, il Principe William ha deciso di svelare in anteprima ai figli e a tutta la famiglia la statua in suo onore.

Non si sa ancora se alla cerimonia ufficiale in cui mostrerà la statua a tutti, ci sarà Kate Middleton, come riferisce The Telegraph. Forse, proprio per questo motivo, il Principe William ha deciso di svelarla in anteprima alla famiglia. Un evento che sarà l’occasione anche per i due fratelli di provare a intrecciare e ricucire i rapporti che sembrano essere a un punto di svolta.

L’evento non è accessibile a tutti i media, ma l’esclusività di questo evento è dato da un’unica emittente televisiva che è autorizzata. Tra l’altro, la statua, in onore di Lady Diana, si trova già nel Palazzo di Kensington. In occasione del 20esimo anniversario che celebra la morte di Lay Diana, i due fratelli volevano proprio dedicarle questa statua e renderle omaggio.

Un impegno alla quale i due fratelli tengono molto. Una attività a cui sono legati, nonostante Harry sia in un altro continente. La statua sarà svelata proprio nel giorno in cui Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni. In questo modo, possono contare su qualcosa, una statua, appunto, che rende, per sempre, memoria alla madre e alla sua morte, oltre a essere anche un simbolo di ciò che Lady Diana ha rappresentato.

Non è un caso che sia stato scelto il giardino di Kensington Palace, in quanto uno dei luoghi preferiti dalla principessa in cui si dedicava alla riflessione. La statua è a opera di Ian Rank-Broadley che ha già rappresentano la Regina Elisabetta che è apparsa sia nei contanti, ma anche nel Commonwealth dal 1998. Ha anche progettato una moneta d’oro per il giubileo di diamante della regina nel 2012.