UK, il Principe Harry festeggia un compleanno triste e ricorda l’ultimo messaggio della nonna

Ascolta questo articolo

Questi giorni nel Regno Unito sono particolarmente tristi. Da quando l’8 settembre 2022 è morta la Regina Elisabetta II, il Regno Unito sembra ancora fare fatica ad accettare la sua morte e sono molti a renderle omaggio e volerla salutare. Tra coloro che ne piangono la scomparsa, vi è anche il Principe Harry che non ha potuto festeggiare il suo compleanno e ricorda l’ultimo messaggio che la nonna gli aveva scritto per questo giorno.

Nella giornata del 15 settembre, il Principe Harry ha compiuto 38 anni. Un compleanno trascorso sottotono, come ben si sa, a causa della morte della nonna e dei preparativi per il suo funerale. Purtroppo, non è la prima volta che il secondogenito della famiglia reale festeggia il suo compleanno in circostanze tristi e spiacevoli.

Già 25 anni fa, ha dovuto festeggiare il compleanno immerso nel lutto quando due settimane prima aveva appena partecipato ai funerali dell’amata madre. In questa occasione, come nella precedente, il suo compleanno coincide con i preparativi del lutto della nonna. Sono giorni e momenti dolorosi per lui che non ha potuto festeggiare il compleanno e ricevere gli auguri della nonna.

L’ultimo messaggio della nonna, la Regina Elisabetta II risale all’anno scorso in occasione del suo 37esimo compleanno, quando ricevette un biglietto da parte sua con la scritta: “Auguro al duca di Sussex un felice compleanno oggi!” Una dolce dedica da parte della nonna quando il Principe Harry aveva deciso di trasferirsi negli USA insieme alla moglie Meghan Markle, presente ai preparativi del lutto.

Attualmente è con la moglie, in attesa dei funerali che si terranno nei prossimi giorni, per la precisione il 19 settembre. Sta partecipando, proprio come gli altri membri della famiglia, alla processione che ha accompagnato il feretro da Buckingham Palace sino a Westminster. I fotografi hanno ripreso più volte il suo dolore e angoscia per questa perdita molto importante.