Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Una notizia assurda quella che arriva dal Regno Unito, ma che ci fa capire come possa essere molto pericoloso mangiare dei cibi non cotti a puntino. Specialmente la carne può contenere dei batteri altamente nocivi per l'uomo e quindi deve essere sempre ben cotta quando la si mangia. Dispiace molto per l'anziana signora deceduta.