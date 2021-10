Le allergie ad alcuni prodotti alimentari possono essere nocive e deleterie, in quanto in alcuni casi si rivelano mortali per la persona allergica. Un caso simile è accaduta in UK, dove un ragazzino di 12 anni è morto a seguito di una reazione allergica per via delle noci messe nella torta dal nonno che ha commesso una svista che è costata cara al ragazzino. Ecco la sua storia.

Può capitare di non ricordarsi qualcosa e di commettere una svista, ma l’errore di questo nonno è costato caro al nipote di 12 anni. La tragedia è accaduta a Winsford, nel Cheshire, dove il nonno, non ricordandosi più che il nipote era allergico alle noci, le ha messe nell’impasto del dolce causandogli una reazione allergica che ne ha causato la morte.

Il ragazzino di 12 anni è stato invitato a pranzo dai nonni e subito dopo aver pranzato, è andato a incontrarsi con i suoi amici al parco e, proprio qui, ha cominciato ad accusare i primi malesseri e sintomi insieme a un attacco di asma dovuto proprio alle noci che aveva mangiato poco prima nel dolce.

Sono stati immediatamente allertati i mezzi di soccorso, ma lo choc anafilattico è stato talmente grave per il 12enne che, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare ed è morto a distanza di alcune ore in ospedale. Non appena saputo di quanto successo, la madre del giovane si è immediatamente recata al parco in modo da somministrargli l’EpiPen, ma purtroppo non è servito a nulla.

In seguito a quanto successo, si è aperta una indagine che vede la conclusione proprio in questi giorni. Il nonno ha avuto una svista e, si è dimenticato che il nipote fosse allergico, proprio come ha ammesso e raccontato alla madre. La donna racconta alla stampa locale che era adorabile il piatto preparato dal nonno e gustato con delizia dal nipote.