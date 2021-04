UK: fermato col cellulare alla guida, polizia scopre che si stava anche preparando un the

Che gli inglesi siano appassionati di the è cosa risaputa, tanto che nel Regno Unito le 17 del pomeriggio sono notoriamente definite “l’ora del the”. Sicuramente però anche gli agenti britannici saranno rimasti sorpresi dallo scoprire che uno spericolato autista si stava preparando un the in macchina mentre percorreva l’autostrada.

La bislacca vicenda si è svolta il 26 aprile, quando la North West Motorway Police ha avvistato un uomo che parlava al telefono mentre guidava sulla motorway M62, un’autostrada inglese che collega Liverpool e North Cave. I poliziotti hanno quindi segnalato all’auto di accostare per poter prendere le generalità dell’uomo alla guida.

Quando però si sono avvicinati al finestrino, si sono accorti che l’uomo non solo stava utilizzando il cellulare, ma si stava anche preparando una tazza di the mentre guidava. Infatti in auto era ancora in funzione un piccolo bollitore elettrico portatile, con tanto di tazza di porcellana con il motto “Old Guys Rule – official expert” (“I Vecchi Ragazzi Spaccano – Esperto ufficiale”) già piena di acqua fumante nella quale era in infusione una bustina di the già macchiato col latte. La polizia ha condiviso una immagine che mostra il bollitore argentato e la tazza ancora piena sul tappetino della macchina.

A condividere la notizia è stato lo stesso dipartimento di polizia tramite il loro account ufficiale su Twitter, dove hanno scritto in un post: “A questa non ci potevamo credere: un agente ha fermato un veicolo sulla M62 perché l’autista stava utilizzando il proprio telefono cellulare alla guida. Quando ha fermato l’auto, si è accorto che l’autista si stava anche preparando una tazza di the!“

La conclusione della vicenda è abbastanza prevedibile: l’appassionato bevitore di the è stato sanzionato per aver commesso una infrazione stradale, come confermato anche dalla fine del tweet del dipartimento: “Inutile dire che è stato emesso un verbale per la violazione delle regole stradali“.