Pensava di avere truffato e rapinato un anziano indifeso, ma non sapeva che il 90enne vittima del suo crimine era in realtà un ex pugile, che ho la picchiato per recuperare la refurtiva. Succede in Inghilterra, dove l’uomo in pensione ha seguito il ladro e lo ha rintracciato in un supermercato, prima di prenderlo a pugni in faccia.

Il 90enne, che ha raccontato la storia ai media locali in forma anonima, spiega che si trovava nella sua casa di Hull lo scorso 3 settembre, quando il 49enne Nicholas Norton ha bussato alla sua porta, fingendo di avere una ferita alla gamba. Quando l’anziano si è allontanato per prendere il necessario per disinfettare e pulire la ferita, il ladro ha afferrato il portafogli del 90enne ed è scappato dalla casa.

Il pensionato, che un tempo era stato campione di box dei pesi medi nelle riserve della Marina, è uscito di corsa dalla sua abitazione ed ha iniziato a girare in zona nella propria auto, riuscendo a vedere il ladro mentre entrava in un supermercato Asda. Qui, il 90enne ha trovato il 49enne alle casse, mentre si accingeva a comparare dell’alcool, e lo ha preso a pugni in faccia, obbligandolo a restituirgli il portafogli e le carte di credito.

Il ladro ha già a suo carico ben 80 condanne precedenti, tra le quali 44 per furto, ed in seguito a questo ultimo crimine è stato condannato dalla Corte della Corona di Hull a tre anni e mezzo di prigione. L’uomo si è dichiarato colpevole di furto e frode, avendo utilizzato una delle carte di credito del pensionato nel lasso di tempo prima che il 90enne lo rintracciasse.

“Quando mi ha rubato il portafogli, lo volevo recuperare. So che i pensionati vengono rapinati in continuazione, e non è giusto“, ha commentato il 90enne. “Ho problemi di pressione, alle gambe e alle mani, ma l’ho comunque seguito per recuperare il portafogli. Non sono sicuro del motivo per cui l’ho fatto, è stato semplicemente istintivo: è il principio della cosa. Speriamo che ora ci penserà due volte prima di derubare un altro pensionato“.