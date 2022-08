UK: è morto il 12enne Archie Battersbee, la madre che non voleva fosse staccata la spina: "Ha lottato fino alla fine"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Questo caso è stato veramente straziante, capisco che una famiglia non voglia e non possa arrendersi all'idea che un 12enne sano e sportivo all'improvviso sia cerebralmente morto, e voglia lottare per dargli più tempo per riprendersi. D'altro canto capisco anche che se il cervello è compromesso, mantenere una persona artificialmente in vita non ha senso, sembra più una forma di tortura.