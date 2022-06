Ascolta questo articolo

Una coppia britannica è stata raggiunta da una lettera di avvertimento da parte dell’associazione proprietaria della loro casa, dopo che i vicini si sono lamentati che i due fanno troppo rumore mentre fanno sesso. A ricevere la bizzarra lettera di avvertimento sono la 31enne Lydia Barker ed il 40enne Billy Brown, che saranno “monitorati” dal fornitore di alloggi in futuro.

La coppia vive in una casa bifamiliare nel Somerset, nella quale Lydia racconta che solitamente fanno sesso la mattina, a mezzogiorno e la notte, ma che evitano di farlo ad “orari anti-sociali“. La donna spiega inoltre che non urla durante i rapporti, spiegando: “Non direi che i nostri rapporti sessuali siano estremi… qualche gemito, ovviamente“.

Nella lettera ricevuta dalla donna, il proprietario avverte: “Abbiamo saputo che i vicini possono sentire tu ed il tuo partner mentre avete relazioni sessuali. I vicini trovano i rumori sia imbarazzanti che angoscianti“. La lettera riporta inoltre che la situazione “verrà monitorata“ per rilevare eventuali miglioramenti, e che in caso la situazione non cambi dovrà intervenire per “risolvere la situazione“.

Lydia pensa che la reazione dei vicini, che hanno sottomesso una lamentela ufficiale, sia “molto estrema“, aggiungendo che la maggior parte delle persone si sarebbe limitata a bussare o lasciare una nota. La 31enne, madre di un figlio, ha incontrato Billy lo scorso anno ad una fiera itinerante dove lui lavora come ingegnere. Billy ha commentato: “I vicini lo devono sopportare per un paio di minuti, di cosa si lamentano?“

Stonewater, una associazione edilizia che conta 34mila case in Inghilterra, ha manifestato l’intenzione a risolvere la vicenda amichevolmente. “Dopo una riflessione, la lettera che abbiamo inviato alla Sig.ra Baker su una questione delicata non incontra i nostri standard e speriamo che non abbia causato imbarazzo o rammarico, continueremo a lavorare con la coppia ed i vicini per aiutarli a vivere fianco a fianco amichevolmente, rispettando i loro limiti“.