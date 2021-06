Purtroppo, in tempi come quelli di oggi, capita di ricevere insulti, non solo per il colore della pelle, ma anche per delle scelte di vita che, non sempre, incontrano il parere di molti. Alcune persone decidono di adottare uno stile di vita vegano e, quando vanno al ristorante, capita che non tutti i piatti siano adeguati al loro regime alimentare. Proprio per questa ragione, una donna è stata insultata in un ristorante di Edimburgo.

Lisa Cooney è una cliente scozzese che ha pagato a sue spese il pregiudizio riguardo le sue scelte alimentari. Solitamente è abituata a ricevere commenti e battute da estranei o commensali, ma quando a insultarla è un cuoco di un ristorante, le cose si complicano. Il fatto è accaduto domenica 30 maggio in base a quanto racconta il sito Edinburgh Live. La donna era in un ristorante con la famiglia, quando ha chiesto al cameriere se poteva aiutarla a scegliere piatti adatti a lei dal momento che è vegana.

Il cameriere afferma di chiedere allo chef. A quel punto, arriva lo stesso identico menù per la cliente, ma alcuni piatti sono cerchiati in modo che la donna non abbia difficoltà a scegliere la pietanza vegana maggiormente adatta a lei. A un certo punto, il padre della donna si accorge che dal menù cade un biglietto che raccoglie e legge.

All’interno del menù, vi era un foglietto con la seguente scritta: “La mer*a vegana è stata cerchiata”, la risposta piccata del cuoco che non ha gradito la domanda che gli è stata posta riguardo il fatto se il menù contemplasse piatti vegani. La cliente racconta quanto successo e il suo sbigottimento di fronte al biglietto ricevuto.

Ecco le parole della donna e il suo racconto: “Quando ho letto quel biglietto per la prima volta ero incredula, poi arrabbiata e sconvolta. È offensivo e quindi poco professionale. Anche il totale disprezzo per qualsiasi potenziale allergia che possa avere il cliente è una preoccupazione. Per uno chef avere questa mentalità è abbastanza scioccante”.

La donna ha deciso, a cena conclusa, di recarsi personalmente dal cuoco, ammettendo che si è trattato di un atteggiamento sbagliato, anche nei confronti di altri clienti che hanno particolari intolleranze alimentari. Il cuoco si è scusato e Lisa Cooney spera che, in futuro, si possano evitare atteggiamenti del genere.