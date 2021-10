Il cambiamento climatico è una piaga molto importante che dovrebbe interessare tutti quanti. Dopo Greta Thunberg, sono tantissime le persone che si prodigano, a cominciare dai giovani con le manifestazioni per dare una scossa e migliorare quanto sta accadendo. Dopo l’appello di William, anche la Regina Elisabetta si schiera dalla sua parte ed esprime il suo parere riguardo i cambiamenti climatici lanciando una frecciatina ai leader mondiali.

Proprio la Regina Elisabetta ha deciso di farsi sentire mostrando tutto il suo risentimento e rabbia nei confronti dei leader mondiali che, a suo dire, “parlano ma non agiscono”. Sono le parole pronunciate, secondo i media, dalla sovrana britannica riguardo un colloquio privato avvenuto nella giornata di giovedì 14 ottobre all’apertura del parlamento gallese che si è tenuto a Cardiff, dove lei era presente.

La Regina si trovava a Cardiff, in quanto nella città di Glasgow, alla fine del mese, si terra il Cop26, a cui parteciperanno molti leader mondiali, anche se non si sa ancora bene chi sarà presente. Per ora, l’unica presenza certa è quella di Biden, mentre Vladimir Putin, Xi Jinping, Jair Bolsonaro e Narendra Mod sembrano ancora essere indecisi e non hanno dato conferma.

Ha parlato proprio di Cop26 con la duchessa di Cornovaglia ed Elin Jones, lamentandosi dei leader mondiali e usando le seguenti parole: “Sappiamo solo di persone che non vengono. È davvero irritante quando parlano, ma non fanno”. Jones concorda con la regina Elisabetta affermando che sembra che l’intento primario, proprio come ha detto il nipote William, sia quello di recarsi nello spazio, anziché salvare la terra.

La famiglia reale britannica è da sempre molto attenta alle tematiche ambientali e lo stesso William, proprio nella giornata di ieri, ha condannato miliardari come Bezos e Musk dal momento che aprono la strada allo spazio, mentre non si interessano alla terra e al cambiamento climatico. Parole che fanno discutere, ma che spiegano l’interesse della famiglia reale per la causa ambientale.