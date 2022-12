Ascolta questo articolo

Una terribile tragedia ha colpito la città di Solihull, nell’Inghilterra centrale, dove tre bambini sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato sopra il quale stavano giocando. Un quarto bambino, di soli sei anni, si trova ancora ricoverato in ospedale, dove versa in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Secondo i primi racconti dei testimoni, pare che i quattro bambini stessero giocando sul lago Babbs Mill, quando uno dei quattro sarebbe rimasto incastrato con la gamba. Gli altri tre bambini si sono avvicinati per aiutarlo, quando il resto del ghiaccio ha ceduto, trascinandoli nelle acque gelide del lago ed intrappolandoli senza via di scampo.

In una conferenza stampa, il sovrintendente della polizia Richard Harris ha raccontato che uno dei primi agenti ad accorrere sul luogo ha dovuto essere trattato per una lieve ipotermia, dopo aver tentato disperatamente di rompere il ghiaccio a pugni per liberare i bambini. Anche molti astanti sono intervenuti per cercare di salvare i piccoli dal ghiaccio.

I quattro erano tutti in arresto cardiaco quando le squadre di soccorso sono riusciti ad estrarli. Sono stati portati in ospedale ma la polizia ha detto che tre di loro “non sono potuti essere rianimati“. I bambini morti nell’incidente avevano 11, 10 ed 8 anni. Inizialmente si temeva che i bambini coinvolti fossero sei, ma dopo ore di ricerche, la polizia esclude che altre persone siano rimaste coinvolte.

Anche se la polizia non ha ancora identificato ufficialmente le vittime della tragedia, dicendo solo che le loro famiglie sono “assolutamente devastate” e chiedendo al pubblico di non condividere online video e foto della tragedia, i media hanno dato un nome a due dei tre bambini. Una delle tre piccole vittime si chiamava Jack Johnson ed aveva 10 anni, mentre un secondo bambino di 11 anni si chiamava Thomas e frequentava la Park Hall Academy di Birmingham. Secondo alcuni articoli, pare che le tre vittime fossero imparentate tra di loro.