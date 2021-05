UK, Boris Johnson vieta i viaggi in Italia, ma molto probabilmente si sposa nel Belpaese

A Londra, sono già in fermento, perché in base a quanto riporta The Sun, il primo cittadino della capitale, ovvero Boris Johnson sta per convolare a nozze per la terza volta consecutiva. Secondo il tabloid The Sun, i due che stanno insieme dal 2019, si sposeranno il 30 luglio 2022, molto probabilmente in Italia, sebbene più volte lui abbia vietato ai cittadini inglesi di fare le vacanze nel Belpaese.

Le partecipazioni, non solo sono già pronte, ma sono anche state spedite ai familiari e amici della coppia che, tra più di un anno, si unirà in matrimonio. I due stanno insieme dal 2019 ed è la prima coppia non sposata che vive a Downing Street. La coppia sognava da tanto tempo di contrarre matrimonio, ma a causa della pandemia, i loro progetti sono naufragati.

Lui ha 55 anni e Carrie Symonds, 33 anni per la quale è il primo matrimonio. Per Boris Johnson, sarebbe il terzo matrimonio dal momento che si è sposato, prima nel 1987, con Allegra Mostyn Owen per poi divorziare nel 1993 e sposarsi con Marina Wheeler, avvocato e figlia del noto giornalista Charles Wheeler e di una donna indiana sikh, ovvero Dip Singh.

Le coppie Wheeler e Johnson si conoscono da tantissimo tempo e dall’unione del secondo matrimonio sono nati ben 4 figli: Lara, Cassie, Milo e Theodore. Il quinto figlio è invece il frutto di una relazione extraconiugale che l’uomo ha avuto con Helen MacIntyre. In seguito, nel 2018, Johnson e la Wheeler si sono separati nel 2018.

Per quanto riguarda la location delle nozze con la Symonds dalla quale ha avuto un sesto figlio, sono diverse le residenze: dal Buckinghamshire oppure il parco safari di Port Lympne nel Kent, ma qualcuno ipotizza anche l’Italia, considerando che la futura moglie ha i parenti nel Belpaese e trascorre spesso le vacanze qui.