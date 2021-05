UK: Boris Johnson sposa in segreto la compagna Carrie Symonds

Boris Johnson e Carrie Symonds si sono sposati in segreto sabato alle ore 14:00, secondo quanto confermato in queste dai media britannici. Il Premier inglese 56enne e la compagna 33enne si sono scambiati i voti nella Cattedrale di Westminster davanti a circa 30 ospiti tra familiari e amici stretti. I partecipanti alla cerimonia avevano ricevuto l’invito alla cerimonia solamente sei giorni fa.

E’ proprio 30 il numero massimo di invitati previsti dalla legge inglese per le normative anti Covid-19, restrizioni che dovrebbero essere sollevate ad inizio giugno. Secondo le prime voci, la sposa avrebbe indossato un abito bianco senza velo e la cerimonia è stata officiata da Padre Daniel Humphreys, lo stesso che lo scorso autunno ha battezzato il figlio della coppia.

Johnson diventa così il primo Premier britannico in 199 anni a sposarsi mentre è in carica; non succedeva infatti dalle nozze di Lord Liverpool con Mary Chester nel lontano 1822. Prima del matrimonio, Carrie Symonds era stata la prima compagna non sposata di un primo ministro a risiedere al numero 10 di Downing Street.

I due iniziarono la loro relazione clandestina nel 2018, quando Boris non era ancora Premier ed era sposato con la seconda moglie Marina Wheeler dalla quale divorziò lo stesso anno. La relazione tre i due divenne nota al pubblico nel 2019, quando la polizia dovette intervenire per calmare una furiosa lite tra Boris e Carrie nell’appartamento di Londra che condividevano.

Quando a luglio del 2019 Johnson vinse le elezioni, Carrie si trasferì insieme a lui a Downing Street, storica residenza dei Premier britannici, e a fine anno i due si fidanzarono ufficialmente. Il 29 Aprile del 2020, in piena pandemia, la Symonds ha partorito il primo figlio della coppia, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. La loro famiglia è completata da un incrocio di Jack Russell di nome Dilyn.

Si tratta delle terze nozze per Boris, che sarebbe padre di almeno altri 5 figli, ma si è finora sempre rifiutato di confermare il numero ufficiale di bambini avuti dalle sue varie relazioni. Quattro i figli adulti avuti dalla seconda moglie Marina Wheeler, mentre nel 2009 ebbe una figlia da una relazione extraconiugale con Helen Macintyre, ma i media inglesi parlano di almeno altri due bambini nati da altre donne.