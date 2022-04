Ci sono bambini che vanno incontro, fin dalla più tenera età, a patologie davvero gravi e serie, per cui la loro vita si discosta molto da quella dei coetanei. Sono bambini che devono sottoporsi a cure, trattamenti come la chemioterapia o radioterapia e che passano gran parte della loro vita in ospedale, proprio come la storia di cui stiamo per raccontare e scrivere qui che ha come protagonista un bambino di 7 anni.

Il protagonista è un bambino di 7 anni di nome Adil che vive nel quartiere di Kensal Green, a Londra. Un bambino verso il quale la vita non è stata clemente dal momento che, all’età di 3 anni, gli è stata diagnosticata una forma alquanto rara di leucemia. Da quel momento, ha trascorso più della metà della sua vita in ospedale sottoponendosi a cure e trattamenti per riuscire a debellarla.

Oggi, sembra che le cure abbiano portato a esiti positivi, al punto che è riuscito a sconfiggere la patologia da cui era affetto e sogna, proprio per questo, una grande festa insieme a tutti i suoi amici con cui poter divertirsi e giocare come tutti i bambini della sua età. Oggi la malattia è in fase di remissione e sono pronti i festeggiamenti.

La madre di Adil racconta a My London News il difficile percorso che il suo bambino ha dovuto affrontare con cure estenuanti e, infatti, dice: “È nato un bambino sano. Poi, quando aveva tre anni, gli è stata diagnosticata la leucemia . Tutto il nostro mondo è cambiato dall’oggi al domani. Affrontare una malattia pericolosa per la vita è stato molto difficile”.

Inoltre, il bambino, per via della chemioterapia, era sempre molto triste e stanco, cosa rara per lui dal momento che ha un carattere allegro e spumeggiante. Secondo la madre, avere accanto i suoi amici è molto importante in quanto può aiutarlo nella sua guarigione e permetterà alla famiglia di essere maggiormente unita.