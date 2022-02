Quella che arriva dall’Inghilterra è una storia che ha dell’incredibile, e che in questi giorni sta occupando le pagine dei più importanti giornali internazionali, anche negli Stati Uniti d’America. Si tratta della storia di Bella Hill, una bambina inglese che oggi ha 11 anni, e che dalla nascita ha una particolare condizione genetica, ovvero la poliosi. Si tratta di una condizione, rara, che si verifica quando nell’organismo si verifica una mancanza o un calo di malatonina.

La condizione può presentarsi sia nei capelli, che nelle sopracciglia o in altre parti del corpo che presentano peluria. Bella è nata proprio così: ha i capelli per metà biondi e per metà castano scuro. Stesso discorso per le ciglia. La bimba ha imparato a convivere con la sua condizione, e cambia look a seconda dell’umore. Può decidere infatti se essere castana o bionda. Quando si ha la poliosi non vi è modo di cambiare il colore dei capelli in modo permanente.

Importante il controllo medico

La poliosi è una condizione che deve essere tenuta sotto controllo medico. Spesso i bimbi che soffrono di questa patologia hanno una carenza di sostanze molto importanti per l’organismo, come la vitamina B12. La poliosi può essere anche un segno di disturbi della tiroide. Spesso la patologia si presenta con delle striature o macchie che possono assumere colore bianco o grigio.

La piccola vive nella città di Lincoln. Bella ha anche due altri fratelli, che però non hanno le poliosi, per questo la madre ha subito sospettato che possa essere questa patologia a provocare la particolare condizione di Bella. “Molti compagni di scuola notano i miei capelli e alcuni mi chiedono se li tingo” – così ha dichiarato la piccola alla stampa.

“Abbiamo visto capelli simili solo una volta. Eravamo al supermercato una volta e abbiamo visto un altro ragazzo con una ciocca di capelli come quella di Bella. E’ stato davvero emozionante” – cos’ ha poi aggiunto la madre parlando con i giornalisti. Quando era incinta di Bella la donna faceva la parrucchiera.