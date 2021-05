La morte di Filippo Duca di Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta, ha lasciato un grande vuoto sia nella monarchia britannica, ma anche nel Regno Unito, in generale, tra i tantissimi sudditi e cittadini. Sono giunti messaggi da tutto il mondo sia di grandi che di piccini, ma quello che ha maggiormente colpito la Regina Elisabetta è di una bambina che le invia le sue personali condoglianze a cui lei risponde inviandole una cartolina.

Spesso i gesti più grandi e di sincero affetto arrivano dai bambini e proprio una bambina ha toccato il cuore della Regina Elisabetta. Francesca Woodcok, una bambina di 7 anni di Darlinghton, non appena ha saputo che il Duca di Edimburgo fosse passato a miglior vita, ha deciso di prendere in mano carta e penna scrivendo le sue personali condoglianze alla Regina Elisabetta manifestandole tutto il suo supporto in questo momento difficile e delicato, dal momento che l’ha lasciata sola.

La bambina ha scritto il seguente testo: “Mi dispiace che tu sia rimasta sola, baci Francesca”. Sono parole molto significative e importanti che hanno fatto breccia nel cuore della la Regina Elisabetta che ha deciso di risponderle inviandole una cartolina con l’effigie del marito, appena scomparso, e la seguente scritta: “Ti mando i miei sinceri ringraziamenti per le tue gentili parole di simpatia per la morte di mio marito. Elizabeth R”. Una notizia che è stata confermata dalla testata giornalistica del Daily Mail.

La madre di Francesca, ovvero Stephanie, ha detto che la figlia è sempre molto attenta ai bisogni altrui, raccontando che la bambina nutre una profonda ammirazione per la famiglia reale inglese da quando aveva 3 anni, quindi ha voluto far sentire la propria presenza alla Regina Elisabetta. La bambina vorrebbe anche telefonare alla Regina, ma questa impresa è un po’ più complicata.

La madre afferma che la piccola e la Regina Elisabetta condividono la stessa data di nascita, dal momento che entrambe sono nate il 21 aprile. Francesca è una bambina molto empatica e, quando il Duca Filippo è morto, la prima cosa a cui ha pensato la piccola è stato alla Regina che ora si sentirà sola senza più nessuno al suo fianco.