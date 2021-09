Una bambina di soli due anni è morta a causa delle ferite riportate in seguito alla caduta da un pony nel corso di una battuta di caccia non ufficiale. La tragica vicenda si è svolta mercoledì mattina a Kirkby Fleetham nel North Yorkshire, la più grande contea non metropolitana del Regno Unito, dove la caccia a cavallo è ancora oggi uno sport molto popolare.

La bambina, il cui nome non è stato rilasciato al momento ai media, si trovava in sella all’animale durante una battuta di caccia presso la Bedale Hunt, un club privato di caccia a cavallo fondato oltre 200 anni fa che organizza anche battute per bambini. In circostanze ancora da chiarire, la bambina è caduta dal pony che cavalcava, procurandosi ferite fatali.

Nonostante il fatto che i soccorsi siano stati chiamati immediatamente e che i paramedici a bordo dell’elisoccorso abbiano fatto il possibile, i loro sforzi sono stati inutili. La piccola vittima, trasportata in elicottero presso il più vicino ospedale, è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo al nosocomio a causa delle ferite riportate nella caduta dal pony.

La polizia del North Yorkshire ha aperto un fascicolo in attesa che l’autopsia chiarisca le cause della morte della bambina. Il portavoce del Club ha dichiarato: “Possiamo confermare che un tragico incidente ha avuto luogo mercoledì15 settembre, quando una bambina di due anni è caduta dal suo pony ed ha in conseguenza a questo perso la sua vita“. Il quotidiano locale Northern Echo riporta la notizia che, secondo fonti interne all’associazione, l’incidente non si è svolto durante una battuta di caccia ufficiale del Club.

Il Club di Caccia Bedale Hunt ha rilasciato un comunicato in cui dichiara che i membri sono “completamente devastati, ma si stanno facendo forza” per la famiglia della piccola. “Le nostre sincere condoglianze vanno a tutte le persone colpite, e invitiamo tutti a rispettare la privacy della famiglia in questo momento doloroso“.