UK, aggredita al bowling: i gestori le offrono ingressi omaggio per il silenzio

Purtroppo, al giorno d’oggi, sono molte le ragazze giovani che subiscono abusi, magari a una festa mentre si stanno divertendo. L’ultimo caso è avvenuto in UK, a Sheffield, dove durante una festa di compleanno organizzata in un bowling, una ragazza di 16 anni è stata violentata da due ragazzi, mentre un altro registrava il tutto tramite lo smartphone. Una violenza resa ancora più grave dal fatto che i gestori abbiano deciso di offrirle dei biglietti omaggio in modo da farla tacere.

Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì 30 agosto intorno alle 21.15 grazie a delle persone che, sentendo le urla della giovane ragazza che stavano aggredendo, hanno deciso di contattare le forze dell’ordine. La giovane è stata avvicinata da tre ragazzi prima di entrare in un bagno nel bowling dove si stava celebrando la festa di compleanno. I due giovani sono riusciti a scappare prima del sopraggiungere dei poliziotti.

Gli stessi poliziotti raccontano come sono andati i fatti. Sono stati contattati da delle persone a una festa dove una 16enne è stata aggredita da dei giovani mentre andava in bagno e uno di loro l’ha toccata in maniera inappropriata sotto i vestiti. Il terzo giovane è stato fermato e durante l’interrogatori ha fornito i nomi dei due complici.

Ora i tre giovani che sono stati rintracciati, sono stati trattati con una risoluzione comunitaria e non potranno più frequentare il bowling della zona. La madre racconta che la figlia è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di altre persone che sono intervenute per via delle urla provenire dal bagno e hanno contattato i poliziotti. Hanno anche provato a inseguire i due che stavano scappando, ma non ci sono riusciti a catturarli.

I gestori del bowling, per evitare di andare incontro a denunce, hanno offerto alla ragazza dei voucher gratuiti e pass in modo che non denunciasse quanto accaduto. Speravano si potesse risolvere internamente. La stessa madre della vittima trova inconcepibile questo atteggiamento e afferma: “È estremamente preoccupante che il personale stia minimizzando questo tipo di incidenti e cerchi di incoraggiare le vittime a non presentare reclami ufficiali offrendo pass gratuiti e buoni”.

Un portavoce, in un secondo momento, del bowling, ha affermato che stanno collaborando con la polizia affinché questi episodi non si ripetano più.