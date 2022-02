Come si sa la pandemia sta mettendo ancora a dura prova l’economia di tutto il mondo, soprattutto in Europa, dove l’attuale quarta ondata di contagi ha costretto nuovamente i governi a inserire delle restrizioni piuttosto pesanti per quanto riguarda le libertà personali. Anche il Regno Unito e l’Inghilterra hanno subito gli effetti della crisi provocata dall’emergenza sanitaria, e molte attività sono state costrette a chiudere i battenti. E così è successo al pub Ye Olde Fighting Cocks situato a St.Albans, una cittadina di origine romana situata a nord di Londra.

L’attivita era aperta dal 793 d.C. praticamente già prima dell’Anno Mille, anno dal quale la storiografia fa cominciare convenzionalmente il Medioevo. Lo Ye Olde ha servito i suoi clienti fino a qualche giorno addietro, quando i proprietari attuali hanno annunciato all’improvviso di voler chiudere l’attività. Per sempre. La situazione, secondo quanto riferisce la proprietà, era già difficile prima dell’inizio della pandemia, ma tutto si è aggravato proprio con l’arrivo dell’emergenza sanitaria.

Pesano i lockdwon e la crisi

A pesare sono stati soprattutto i lockdown instaurati dalle autorità per contenere la pandemia, ma anche una certa crisi del settore, che in questi anni sta colpendo specialmente i pub inglesi che si trovano nei sobborghi più piccoli, come St.Albans appunto. Gli inglesi oggi preferiscono bere in locali moderni, come ad esempio i ristoranti o i cosiddetti “gastro-pub”, lì dove si serve cibo di prima di qualità.

“Insieme ai miei collaboratori ho provato di tutto negli ultimi due anni per salvare il pub. Purtroppo i lockdown e la crisi risultata per la pandemia ci hanno sconfitto e non possiamo più andare avanti. Mi si spezza il cuore, perché questo per me è stato molto più di un business. Sono onorato di avere svolto una sia pur piccola parte nella storia secolare di questo locale” – così ha scritto l’attuale proprietario su Facebook.

Gli abitanti della cittadina, e dell’intera Inghilterra, sono desolati. Non riescono a credere che lo storico pub sia chiuso per sempre. All’interno i barili di birra sono vuoti, la porta principale d’ingresso serrata. Secondo l’Ufficio Nazionale Statistiche negli ultimi dieci anni circa 11.000 pub hanno chiuso i battenti. Cambiano insomma le abitudini, ma non la passione per la birra. E questo a scapito delle piccole attività che magari hanno fatto la storia di una città o di un Paese.