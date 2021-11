Si conclude con una attenuante una terribile vicenda di cronaca accaduta nel Regno Unito un anno fa, quando un 16enne sparò in faccia, da distanza ravvicinata, contro un suo amico. La vittima morì sul colpo e per l’adolescente autore del delitto si è aperto così un lungo processo penale terminato in questi giorni. Alla fine i giudici, prendendo visione di tutta la situazione, anche personale dell’indagato, sono giunti alla conclusione che il giovane abbia agito così in quanto avrebbe avuto una percezione della realtà alterata.

Sin dall’età di 9 anni il ragazzo avrebbe giocato a dei videogame piuttosto violenti, circostanza quest’ultima che lo ha portato ad assumere comportamenti di prevaricazione nei confronti dei suoi coetanei, ma anche di altra gente in generale. Il tutto lo avrebbe portato ad avere una distorta percezione della realtà, motivo per il quale nei confronti dell’allora 16enne è stata posta un’attenuante, in quanto “desensibilizzato” dai videogame.

Aveva anche un fucile da caccia

Dopo il delitto, avvenuto nella cittadina di Kesgrave, la polizia ha provveduto ad effettuare anche una serie di perquisizioni in casa del giovane indagato, trovando non solo l’arma del delitto, ma anche un fucile da caccia, con il quale l’indagato voleva apertamente, come da lui dichiarato, mettere in pericolo la vita di altre persone.

Il ragazzo non ha nascosto il suo intento di mettere in pratica quello che vedeva nei videogame, dimostrando, come sostiene il suo legale, uno stato psichico alterato. Il giovane, dai normali videogame, sarebbe passato poi a quelli in realtà virtuale. Una vicenda assurda che ha sconvolto il Regno Unito.

In queste ultime settimane tale argomento, ovvero quello della violenza tra gli adolescenti, sta tenendo banco all’interno dell’opinione pubblica. Si pensi al dibattito scaturito intorno alla serie Netflix “Squid Game”, accusata da più parti di avere una sorta di effetto “psicosi” sui più piccoli, che imitano i comportamenti violenti che vedono compiere ai personaggi della serie tv.