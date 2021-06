UK: 11enne partorisce e diventa la madre più giovane del Paese

Una bambina di soli 11 anni è diventata la madre più giovane del Regno Unito dopo aver partorito un figlio ad inizio mese. La sconcertante storia è stata pubblicata dal quotidiano inglese The Sun, che riporta che la piccola era rimasta incinta quando aveva solo 10 anni, e che la famiglia era all’oscuro di tutto.

Secondo quanto riportato dai media, il parto è arrivato dopo 30 settimane di gravidanza e sia la giovanissima mamma che il bambino stanno bene e sono seguiti dallo staff medico. Per ovvi motivi di privacy, non è stato reso noto il nome della bambina. Il Sun sostiene che la famiglia non aveva idea del fatto che la bambina fosse incinta, ed i servizi sociali stanno adesso investigando la vicenda. Non è stato rivelato chi possa essere il padre del bambino, che avrebbe messo incinta la bambina di 10 anni.

“E’ stato un enorme shock“, riporta il Sun citando una fonte vicina alla famiglia. “Ora è circondata da esperti per aiutarla. La cosa più importante è che lei e il bambino stiano bene“. Secondo uno studio, un parto su 2500 avviene coinvolge una persona che non sapeva di essere incinta o che non aveva detto a nesuno di esserlo.

“E’ la madre più giovane di cui abbia mai sentito parlare“, commenta la dottoressa Carol Cooper, intervistata sulla vicenda, spiegando che l’età media in cui le ragazze arrivano alla pubertà è 11 anni, ma che può avvenire tra gli 8 ed i 14 anni. Cooper dice che il peso ha un effetto su molti ormoni, ed il fatto che i bambini siano in media più pesanti rispetto al passato implica che in epoca contemporanea spesso lo sviluppo arrivi prima.

La madre più giovane del Regno Unito era stata finora Tressa Middleton, che a soli 12 anni diventò madre nel 2006. La Middleton, che ha adesso 27 anni, rimase incinta dopo essere stata violentata dal fratello. Il bambino fu preso in carico dai servizi sociali, mentre il fratello fini in galera. Nel 2014 invece un bambino nacque da una madre 12enne ed un padre 13, la coppia più giovane a diventare genitori nel Regno Unito.