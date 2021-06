Sta suscitando un ampio dibattito l’episodio avvenuto nelle scorse ore in Arizona, dove i cittadini hanno avvistato nel cielo una immensa “palla di luce”, così è stato definitivo il misterioso oggetto apparso. Poche ore dopo un altro avvistamento simile è stato fatto a Tokyo, quindi in Giappone, a migliaia di chilometri dagli Stati Uniti. Che cosa sia precisamente questo oggetto è fonte di discussione. Gli ufologi credono che si sia trattato del passaggio di un velivolo extraterrestre, ma la verità potrebbe essere un’altra.

Per quanto riguarda la “palla di luce” presente sui cieli dell’Arizona, gli esperti, osservando attentamente le caratteristiche dell’oggetto, hanno dichiarato che non si tratta assolutamente di un veicolo extraterrestre, ma di un semplice pallone sonda. Tale strumento, infatti, viene utilizzato durante le misurazioni meteo, e spesso è visibile anche da terra. Ma i complottisi, come sempre, non credono a questa tesi, per cui si spingono oltre, affermando che si tratti di un altro tipo di veicoli o oggetti.

In Giappone resta il mistero

In un breve video diffuso sulla Rete, si vede anche lo strano oggetto ripreso a Tokyo, il quale oltre a produrre una luce intensa produce anche una sorta di campo elettrico. Su questo fenomeno però le autorità pare non si siano ancora espresse, per cui per quanto riguarda l’avvistamento giapponese il mistero permane.

In questo periodo si sta parlando molto del fenomeno Ufo, anche perché lo stesso Governo degli Stati Uniti e l’ex presidente Barack Obama, hanno affermato che il fenomeno è molto serio a va preso in considerazione, anche se la maggior parte degli incontri con presunti velivoli extraterrestri si rivela poi senza fondamento.

C’è però una buona percentuale di avvistamenti che rimane nel mistero, ma su quando avvenuto nelle scorse ore in diverse parti del mondo sono a lavoro le autorità per cercare di capire di cosa si tratti. Il fenomeno degli Ufo appassiona milioni di persone in tutto il mondo. L’Arizona è tra l’altro molto nota per moltissimi avvistamenti di oggetti volanti non identificati che sono avvenuti nel suo territorio.