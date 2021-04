UFO a forma di piramide avvistato dai marinai di una nave Usa: il Pentagono conferma

Quello degli Ufo, acronimo di Unidentified Flying Object (oggetti volanti non identificati) è un fenomeno che è noto in tutto il mondo e che appassiona migliaia di esperti e curiosi ad ogni latitudine del globo. Spesso se ne parla a proposito e questi fenomeni vengono solitamente associati a visite di esseri extraterrestri. Le cose però potrebbero stare diversamente. In questi giorni il Pentagono, la massima autorità della Difesa degli Stati Uniti d’America, ha autenticato un video ripreso nel luglio del 2019 dall’equipaggio della nave da guerra USS Russell: nel frame si vede un oggetto di forma piramidale che sorvola la nave.

Lo strano velivolo sorvola la nave con le luci di posizione accese, almeno così si vede nel video pubblicato da John Greenewald Jr, che da molti anni raccoglie e divulga informazioni ufficiali sugli UFO. Al momemto dell’avvistamento l’imbarcazione da guerra si trovava al largo delle coste di San Diego, in California. Tra l’altro, secondo quanto riferisce Greenewald Jr, l’oggetto piramidale non sarebbe l’unico avvistato quella notte dai marinai, ma ve ne sarebbero stati diversi.

Susan Gough: “Foto e video realizzati da personale della Marina”

Sulla vicenda è intervenuta Susan Gough, portavoce del Pentagono, la quale ha confermato che il video e le immagini circa l’avvistamento in questione sono stati realizzate da personale della Marina Militare a bordo della USS Russell. “Per mantenere la sicurezza delle operazioni ed evitare di divulgare informazioni che potrebbero essere utili a potenziali nemici, il DOD non discute pubblicamente i dettagli delle osservazioni o delle analisi degli avvistamenti segnalati nei nostri campi di addestramento o nello spazio aereo designato, inclusi quelle incursioni inizialmente designate come UAP” – così ha dichiarato la Gough alla stampa intenrazionale.

L’acronimo UAP sta ad indicare l’acronimo di Unidentified Aerial Phenomenon, sigla che viene utilizzata per tali eventi in modo da allontanarli anche dalle questioni paranormali che spesso accompagnano il fenomeno dell’avvisamento di oggetti volanti non identificati. In realtà, come giè ritenuto da molti esperti, molti di quelli che noi chiamiamo UFO possono essere dei droni militari, in quanto le forze armate fanno sempre più uso di questi strumenti tecnologici.

Il fenomeno degli UFO o UAP continuerà ad affascinare sicuramente l’opinione pubblica. Ogni anno sono migliaia gli avvistamenti che vengono segnalati in ogni parte del globo, anche nel nostro Paese. Una buona percentuale di questi si rivela un falso, ma alcuni avvistamenti rimangono a tutt’oggi ancora senza spiegazione.