Ucraina-Russia, la CNN: "Il presidente Zelensky è stato informato che il giorno dell’attacco russo sarà il 16 febbraio"

La tensione politica tra Ucraina e Russia sembra essere ancora gli inizi. Nei giorni scorsi Joe Biden, 46º presidente degli Stati Uniti d’America, non ha escluso la possibilità di una terza guerra mondiale in caso di invasione della nazione guidata da Putin in terra Ucraina.

La CNN, un’emittente televisiva statunitense all-news, dichiara che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelens’kyj, sarebbe stato informato di un possibile attacco dello stato russo per la giornata di mercoledì 16 febbraio. Per questo motivo l’esponente del “Servitore del Popolo”, proprio per quel giorno, ha annunciato la “giornata dell’unità“.

Le ultime notizie su una possibile invasione russa

Nonostante la voce della CNN, non mancano le smentite in merito a questa presunta invasione della Russia sul suolo dell’Ucraina. Le agenzie di sicurezza ucraine, con un comunicato dichiarano: “Siamo consapevoli dei rischi esistenti nel territorio del nostro Paese. Ma la situazione è assolutamente sotto controllo; e inoltre, allo stato attuale, non vediamo che possa esserci un attacco su larga scala da parte della Federazione Russa né il 16 né il 17. Non lo stiamo vedendo”.

Invece portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha affermato che il presidente Putin sarebbe disposto a negoziare aggiungendo che la crisi ucraina è solo una parte delle più ampie preoccupazioni relative alla sicurezza che nutre la loro nazione. Lo stesso minsitro degli esteri russo, Sergej Viktorovič Lavrov, ammette di aver visto una possibilità di spiraglio per un accordo diplomatico con l’Occidente.

Il portavoce, come riportato dal sito di “Sky TG24“, vuole che gli interessi della Russia, se si troverà un accordo, dovranno essere rispettati: “Ci aspettiamo che questi esigui canali per il dialogo alla fine ci permetteranno di trovare una sorta di reciprocità da parte dei nostri oppositori e il desiderio di trovare una soluzione che veramente significherà il tenere conto dei nostri interessi”.

Le tensioni comunque stanno iniziando a far nascere delle nuove preoccupazioni, per questo motivo gli Stati Uniti hanno deciso di spostare temporaneamente l’ambasciata americana da Kiev a Leopoli. Per l’Italia invece il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà nei prossimi giorni sia in Ucraina che in Russia per provare ad aprire al dialogo.