Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Non ci sono davvero parole per descrivere l'orrore della guerra che sta mietendo tante povere vittime innocenti. In questo caso, un'intera famiglia è stata sterminata. Cosa ci può essere di più terribile? Le speranze ora sono tutte concentrate sulla 13enne Sofia, che non sa nulla dell'accaduto. Vorrei tanto stringerla in un abbraccio, povera piccola!