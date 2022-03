Ucraina, anche droni armati forniti dagli USA

Sono ormai settimane che assistiamo al tragico conflitto Ucriano che sembra non trovare fine. Più volte Ucraina e Russia si sarebbero incontrate senza trovare un punto d’incontro per la pace. L’invasione Russia a discapito del popolo Ucraino è uno degli avvenimenti più sanguinosi dei nostri tempi e il premier, Zelensky, ha più volte chiesto aiuto per resistere.

Oltre agli aiuti umanitari che stanno arrivando da tutto il mondo, aveva chiesto anche aiuti militari e la no fly-zone. La Nato, ha sempre risposto in maniera negativa perchè un aiuto militare sancirebbe l’inizio della ‘terza guerra mondiale’. Il popolo Ucraino si sta difendendo ma ha bisogno di armamenti e di velivoli che possano contrastare i russi.

Sembra che gli Usa, abbiano deciso di fornire dei droni armati per resistere all’avanzata russa. Putin, credeva che in pochissimi giorni avrebbe avuto la meglio ed invece gli Ucraini non si sono dati per vinti ed hanno continuato a combattere. Via terra la resistenza funziona, sono i bombardamenti e tutto ciò che arriva dal cielo che provoca disastri e ripercussioni soprattutt sui civili.

Tantissimi sono i civili morti, bambini e donne che mentre stavano scappando sono stati colpiti, oppure chi è stato colpito nella propria casa. Inizialmente il Cremlino affermava che sarebbero stati colpiti solo siti militari ma invece non c’è stata distinzione. Palazzi, teatri, scuole, cimiteri. non sono stati fatti sconti e a perdere la vita sono stati i civili.

Tutto il mondo si sta mobilitando per trovare una trattativa tra i due paesi che però sembra molto lontana ma gli aiuti umanitari invece, sono sempre tantissimi. Per ora si è agito con delle sanzioni che hanno portato la Russia ad un vero e proprio collasso economico ma non sembra bastare. Putin non si arrende neanche ad una crisi economica così forte e chi dovrà pagare per tutto questo sarà il popolo russo.

Siamo tutti in attesa di vedere uno spiraglio di pace.