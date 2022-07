Uccide la moglie in luna di miele: il dramma nel resort dove fu girato Blue Lagoon nel 1980

Ascolta questo articolo

Una tragedia si è verificata negli scorsi giorni in un resort di lusso situato alle isole Fiji, in Oceania. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, un uomo di 38 anni ha ucciso la sua compagna, divenuta sua moglie da pochissimo tempo. Al momento le cause dell’omicidio sono al vaglio delle forze dell’ordine locali. Da quanto fanno sapere i giornali internazionali pare che la coppia, Bradley e Christie Chen, fosse in luna di miele.

Doveva essere un momento felicissimo e di relax, quando all’improvviso è maturato il dramma. L’omicidio sarebbe avvenuto il 9 luglio scorso: lui, 38 anni, è un cittadino americano originario di Memphis, mentre lei aveva 36 anni e faceva di professione la farmacista. Il corpo della donna è stato trovato all’interno di una stanza del resort, ma l’uomo, che si dichiara innocente, non ha saputo spiegare perché sua moglie fosse senza vita. I magistrati locali hanno accusato quindi l’uomo di omicidio, in quanto il marito non ha saputo fornire una spiegazione valida sul perchè sua moglie fosse senza vita.

L’omicidio sul set di un famoso film

Il 38enne resta quindi indagato per omicidio e mercoledì prossimo 27 luglio dovrà comparire dinanzi ai giudici. In fase di interrogatorio le accuse nei suoi confronti potrebbero essere confermate o meno. Il delitto è avvenuto inoltre al Fiji’s Turtle Island Resort, struttura ricettiva di lusso nota in tutto il mondo in quanto proprio lì nel 1980 si è girato il film Blue Lagoon.

Si tratta di una pellicola famosissima che ha visto la partecipazione della nota attrice Brooke Shields e che narra la storia di due naufraghi che riescono addirittura a mettere su famiglia in un’isola sperduta. All’epoca, nel 1980, il film ebbe un vasto successo di pubblico e critica, il quale ha avuto un remake nel 2012.

Blue Lagoon nella versione del 2012 ha visto la partecipazione dell’attrice australiana Indiana Evans, assieme all’attore connazionale Brenton Thwaites, e nella versione “moderna” il film parla di due ragazzi che per sfuggire ad un raid della polizia fuggono a bordo di un gommone. I due giovani finiscono così su un’isola deserta, dove sono costretti ad aiutarsi a vicenda per sopravvivere.