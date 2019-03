Turchia: un bambino di nove anni si vendica dei bulli che l’hanno perseguitato

A Bursa, in Turchia, un bambino di nove anni, stanco delle continue prese in giro e soprusi dei compagni di classe, ha iniziato a provare rancore nei loro confronti; questi, infatti, l’hanno isolato e lui, non più in grado di gestire la situazione, ha iniziato a provare rabbia e rancore verso di loro.

La rabbia, si è trasformata in follia; il ragazzo, infatti, ha approfittato dell’ora di educazione fisica dei compagni per andare in classe e attuare la sua vendetta. Da giorni, infatti, pianificava come vendicarsi dei bulli; così, giunto in classe, ha messo della colla liquida nelle bottiglie d’acqua dei compagni per poi tornare a fare ginnastica con loro.

La vendetta

Dopo essere rientrati dall’ora di educazione fisica, i ragazzi hanno bevuto dell’acqua dalle loro bottiglie e si sono sentiti male, uno dopo l’altro. Gli insegnanti, allarmati e preoccupati, hanno deciso di portare gli alunni all’ospedale; l’unico a non accusare malessere era proprio il bambino di 9 anni.

Per questo motivo, i sospetti sono caduti su di lui e, i docenti hanno iniziato a porre delle domande al bambino che alla fine ha dovuto confessare la vendetta e il motivo che lo hanno spinto al gesto.Il bambino non avrà problemi con la giustizia, agevolato dalla sua giovane età, ma non sarà facile ricucire il rapporto con i compagni.

Si sta valutando se è il caso di fare cambiare scuola al bambino al fine di dimenticare quanto accaduto.