“La passeggera che non vorresti mai accanto su un aereo”. Così ironizza il quotidiano inglese “Sun” mostrando sui propri canali social un video che lascia decisamente discutere. Si tratta di un frame ripreso nel 2018, ma che oggi torna di attualità, mostrando un’immagine dei tempi precedenti la pandemia. Allora tutto sembrava fosse concesso. Nel video si vede la passeggera di un aereo che sventola in aria delle mutandine e le asciuga sotto la ventola dell’aria. Nessuno dei passeggeri proferisce parola. L’episodio è avvenuto a bordo di un aereo della Ural Airlines, partito da Antalya, in Turchia, e diretto a Mosca, in Russia.

Immaginiamo se la scena si fosse svolta di questi tempi, quando tutto il mondo è in allerta per la pandemia di Covid-19, che ha sconvolto le vite di tutti noi. Dalle immagini è difficile capire se la passeggera si fosse sfilata gli slip che indossava o se li avesse presi da un bagaglio a mano. Fatto sta che la scena si è svolta davanti a tante persone. Alcuni passeggeri non hanno tardato ad immortalare il tutto con foto e video. Si tratta di un filmato ironico, ma che ci fa pensare ai bei tempi in cui si era liberi di fare, quasi, qualsiasi cosa.

Video diventato virale

Le immagini pubblicate dal Sun sono diventate virali in pochissime ore. Non sono note ovviamente le generalità della passeggera protagonista dell’episodio. Tutta la scena è ripresa di spalle. Nel video si vede chiaramente la passeggera che avvicina l’abbigliamento intimo alla ventola dell’aria.

I passeggeri sono rimasti attoniti per quanto accaduto, ma anche incuriositi. Non è poi raro che durante i viaggi in aereo si verifichino episodi curiosi come questo reso noto dal quotidiano britannico. Sui canali social del Sun il frame ha ottenuto centinaia di visualizzazioni in pochissimo tempo.

Se prima era divertente assistere a tali scene, non lo sarebbe sicuramente oggi, quando a bordo dei mezzi pubblici, e quindi anche degli aerei, è obbligatorio indossare la mascherina anti Covid-19. Molti passeggeri, infatti, hanno paura di contrarre il coronavirus mentre sono in viaggio e non è raro che a bordo dei velivoli si verifichino risse o episodi incresciosi.