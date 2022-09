Ascolta questo articolo

Il concetto che un piccolo cambiamento nel comportamento, una minuscola scelta diversa nella vita, possa portare a cambiamenti di portata enorme è stato esplorato spesso nel cinema, in film come “Sliding Doors”, “The Butterfly Effect” e “Prima di domani”, che hanno elaborato le variazioni di quello che è definito l'”effetto farfalla“.

Sicuramente il caso è applicable alla vita di un 49enne turco, che ha scelto di comprare con i suoi ultimi spiccioli un gratta e vinci anziché acquistare un pacchetto di sigarette, trovandosi tra le mani un biglietto vincente e diventando in un secondo un milionario. Protagonista della incredibile vicenda è Dursun Kocyigit, sposato e padre, che a Tokat, nella zona centro-nord della Turchia, ha usato gli ultimi contanti che aveva in tasca per comprare un “Millionaires Club” invece che le sigarette che intendeva inizialmente acquistare.

Quando l’uomo ha finito di grattare le caselle, non riusciva a credere ai suoi occhi, ed ha dovuto chiedere conferma al tabaccaio del risultato del suo biglietto. Dursun ha infatti vinto la cifra esorbitante di 2 milioni di lire turche, equivalenti a circa 11 milioni e novantamila euro.

Quando ha scoperto che non c’era nessun errore e che la cifra da lui vinta era proprio quella, l’uomo ha affermato: “Sono venuto al bazaar per cercare lavoro. Avevo 30 lire nelle tasche, mi sono detto ‘Comprerò uno di questi da 30 e tenterò la fortuna‘. Sono felicissimo, sono subito corso dal tabaccaio. Non ci credevamo”.

Il tabaccaio Yucel Ergin ha raccontato: “Un amico è arrivato ed ha comprato un gratta e vinci, gliene ho venduto uno, ed è risultato vincente per 2 milioni di lire. Era felicissimo, eravamo felici anche noi“. I progetti di Dursun, ora che è diventato milionario, sono di aprire un business e prendersi cura del figlio. “Voglio iniziare un’attività per mio figlio, comprargli una macchina e pagare il suo matrimonio. Farò il mio dovere da padre“.